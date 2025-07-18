هدد النائب الجمهوري ​جو ويلسون​ الحكومة العراقية بـ"عواقب وخيمة" ما لم يتخذ رئيس الوزراء العراقي "إجراءً حاسمًا" لوقف هجمات الميليشيات على القوات الأميركية وشركات النفط في إقليم كردستان.

ودعا ويلسون إلى وقف استخدام أموال النفط العراقية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشددًا على أنه لن يكون هناك تسامح مع استمرار استهداف المصالح الأميركية في العراق.

كانت هذه تفاصيل خبر النائب الجمهوري جو ويلسون: لا تسامح مع هجمات الميليشيات على قواتنا وشركات النفط في كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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