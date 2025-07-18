خارجية إيران: عراقجي أكد لنظيره المصري ضرورة اتخاذ موقف إقليمي موحد لمواجهة السياسات التوسعية لإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفادت الخارجية الإيرانية أن عراقجي شدد خلال الاتصال على ضرورة بلورة موقف إقليمي موحد في مواجهة السياسات التوسعية والعدوانية التي تنتهجها إسرائيل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية، وحرصها على حماية حقوق الأقليات، ورفضها لأي محاولات تهدف إلى تقسيم ​سوريا​.