أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأفادت الخارجية الإيرانية أن عراقجي شدد خلال الاتصال على ضرورة بلورة موقف إقليمي موحد في مواجهة السياسات التوسعية والعدوانية التي تنتهجها إسرائيل.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية، وحرصها على حماية حقوق الأقليات، ورفضها لأي محاولات تهدف إلى تقسيم سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: عراقجي أكد لنظيره المصري ضرورة اتخاذ موقف إقليمي موحد لمواجهة السياسات التوسعية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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