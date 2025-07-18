رسامني: بعد أكثر من عقدين من التعطيل تحقّق أخيرًا حلم تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران

اشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني تعليقا على صدور مرسوم تعيين مجلس إدارة ​الهيئة الناظمة للطيران المدني​، الى انه "بفرح كبير واعتزاز عميق... أعلن اليوم ولادة الهيئة الناظمة للطيران المدني بعد ٢٣ عامًا من الانتظار، بعد أكثر من عقدين من التعطيل، تحقّق أخيرًا ما كان يُعتبر حلمًا بعيد المنال. تمّ اليوم، وبقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، وفق آلية شفافة تعتمد على الكفاءة فقط، بعيدًا عن منطق المحاصصة والاصطفافات".

واعتبر إنها لحظة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري، وخطوة تأسيسية طال انتظارها لإعادة تنظيم قطاع الطيران وفق المعايير الدولية الحديثة، و​تعزيز الحوكمة​ والمحاسبة، واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.

ولفت الى انه تمّت هذه الخطوة بالتعاون الكامل مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وبمشاركة لجنة مختصة وخبراء مستقلين، ضمن مسار دقيق ومهني من الترشيح والمقابلات والتقييمات. كل التقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وكل الإصرار على استكمال مسيرة الإصلاح حتى النهاية.

واردف أنتهز هذة الفرصة لأبارك من القلب للأعضاء الذين تم اختيارهم لعضوية مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني:

•محمد عبد العزيز عزيز – رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للهيئة

•حاتم محمد دبيان – عضوًا

•مارك جورج حداد – عضوًا

•ربيع أديب الخطيب – عضوًا

•أنجيل جورج عوّاد – عضوً

وتابع "الثقة التي نضعها اليوم بين أيديهم هي ثقة بمسار طويل من الجهد، والتزام بالحفاظ على المصلحة العامة، والارتقاء بمؤسسة تحتاج إلى قيادة واعية وراسخة. لكل واحد منهم خلفية مهنية محترمة وتجربة نحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة".