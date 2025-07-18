النشرة: عدد من الجرحى باشكال عائلي تطور لاطلاق نار في بلدة الفاعور – قضاء زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بوقوع إشكال منذ بعض الوقت بين عائلتين في بلدة الفاعور – قضاء زحلة، تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى احدى المستشفيات للمعالجة. وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني على الفور وعملت على تطويق الوضع، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.

بدورها تقوم قوة من مديرية المخابرات في هذه الأثناء بعمليات دهم في البلدة.