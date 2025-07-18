أفادت مصادر لقناة "الميادين" بحدوث تطورات متسارعة في سوريا، في ظل التوتر المتصاعد في محافظة السويداء جنوبي البلاد. وبحسب المصادر، غادر الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة دمشق برفقة أفراد عائلته. في الوقت ذاته، اقتحمت وحدة عسكرية مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري في خطوة مفاجئة لتتسلم الإشراف على عمل التلفزيون. وأشارت المصادر إلى وقوع عملية اغتيال استهدفت شخصيات بارزة في الحكومة المؤقتة، من بينها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة. وفي سياق متصل، نقلت القناة عن مصادرها أنه تم قطع الاتصالات والكهرباء والإنترنت بشكل كامل عن محافظة السويداء، في ظل تخوف من عملية تحشيد على حدود محافظة السويداء.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للميادين: الشرع غادر دمشق برفقة عائلته وعملية اغتيال طالت 3 شخصيات كبيرة في الإدارة السورية منهم وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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