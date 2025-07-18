السعودية تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت العراقية

أعربت وزارة خارجية عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت العراقية، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادًة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.