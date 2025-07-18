أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحاده، في تصريح له الى انه "في موضوع الهيئات الناظمة للتعيينات الإدارية في الفئة الأولى، خلال جلسة مجلس الوزراء، شددت على اعتماد مبدأ ال​مناصفة​ بين المسيحيين والمسلمين، مع أعلى معايير الكفاءة، كما وعدم إعطاء الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءة لأنها أمر أساسي".

كانت هذه تفاصيل خبر شحاده: شددت في موضوع التعيينات الإدارية خلال جلسة مجلس الوزراء على اعتماد المناصفة مع أعلى معايير الكفاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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