نقولا: يومان من النقاش العقيم والنتيجة واحدة لا أمن ولا اقتصاد وأموال المودعين تتبخر

في إشارة لجلسة مساءلة الحكومة، اعتبر النائب السابق نبيل نقولا أن يومين من النقاش العقيم وعرض العضلات والضجيج السياسي لم يثمروا أي تقدّم على الصعيدين الأمني والاقتصادي، بينما تستمر أموال المودعين بالتبخر يوماً بعد يوم.

وأكد نقولا إن هموم الناس في مكان آخر، والشعب يريد أن يعرف مصيره ومستقبله المظلم والمبهم، في ظل غياب الماء والكهرباء والأمن، وانعدام الأمل بأي تحسّن قريب. وأضاف أن وزارة الطاقة تحوّلت فعلياً إلى "وزارة الصهاريج والمولدات"، بينما تجوب الدراجات والسيارات غير المرقّمة الشوارع، ويُرهب السائقون السوريون والزوار غير الشرعيين المواطنين، على حد تعبيره.

وتابع نقولا أن النفايات والفيروسات تفتك بالناس، فيما تحوّلت وزارة الصحة إلى شركات دفن موتى، وسط غياب أي دور فعّال. كما أشار إلى أن الـ"ڤالي باركينغ" يسيطر على البلديات ويفرغ جيوب المواطنين، في حين تحوّلت الطرقات إلى ما يشبه "جبنة الغرويير"، واستُبدلت وزارة الأشغال بكاراجات تصليح السيارات.

وختم نقولا بالقول إن اللائحة تطول والحكومة مجتمعة غائبة عن هموم الناس، بينما المسؤولون يتشاجرون على "جنس الملائكة" دون أي خطط إنقاذ. وخاطب اللبنانيين بالقول : "كاسك يا بلدنا، ويا غايبين ارجعوا إلى أغلى بلد في العالم، حيث الحد الأدنى للأجور لا يكفي لدفع فاتورة ماء وكهرباء. صحتين يا موظف، اسرق أو مُت جوعاً، فدى الوطن الذي كان اسمه لبنان".