شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % لأعمال السنة وشهادة جديدة للتعليم الأساسى.. التفاصيل بقانون التعليم والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت تعديلات قانون التعليم إلى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى، أما النسبة المتبقية من الدرجات، فستُحتسب من خلال امتحان يُعقد من دورين.

ووفقا للقانون، سيُمنح الطلاب الناجحون فى هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، وسيصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، قرارًا يحدد نظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان، يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تضمن حصول الطالب على تقييم صحيح وعادل، وتحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويتيح القانون الفرصة لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسى من خلال الالتحاق بـ:

مراكز التدريب المهني.

مدارس أو فصول إعدادية مهنية.

يتم ذلك وفقًا لنظام يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المهنية المعنية بالصناعة والزراعة.

ووفقا للقانون، سيُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهني. ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى والتقنى "التكنولوجي" أو الثانوى المهنى، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.