شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد اجتماع مع اللجنة الحقوقية بالبرلمان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا تشاوريا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بقيادة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وبحضور جونى وايت – مسؤول حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية فى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية.

جاء اللقاء فى إطار تعزيز التعاون والتشاور بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتبادل الرؤى بشأن دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأطر الوطنية والتشريعية، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك فى الاجتماع السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور هانى إبراهيم – الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز – وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة الدكتورة نانسى نعيم – عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا والمحاور ذات الأولوية، حيث تم استعراض الجهود الوطنية فى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعاطى مع الآليات الدولية نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المستمر بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان للاستجابة للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لمزيد من تعزيز استقلال المجلس القومى لحقوق الإنسان وتوافقه التام مع مبادئ باريس، كما ناقش الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة. وكذلك دور اللجنة فى المتابعة والرقابة والتشريع، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء أوجه التعاون الفنى والتقنى بين المفوضية السامية والجهات الوطنية، لا سيما فى مجالات بناء القدرات البرلمانية، والتدريب على آليات التقييم والمتابعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد الاجتماع على أهمية استمرار الحوار البنّاء والتنسيق المشترك، وتقديم الدعم الفنى للأطراف المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يسهم فى تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، ومتوازن، ومستدام، يتماشى مع الأولويات الوطنية ويعزز من الاستقرار المجتمعي.

على هامش اللقاء (2)



