شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى ينظم مؤتمرا صحفيا الأحد القادم لتقديم مرشحيه فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومى 3 و4 أغسطس المقبل، ينظم حزب الوعى مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد القادم، لتقديم مرشحيه وإعلان برامجهم وتفاصيل خطته الحزب الدعائية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن انطلاق الحملة الإعلانية والدعائية الرسمية للحزب، والتى تهدف إلى تسليط الضوء على برامج وأولويات مرشحى الحزب، والتواصل مع المواطنين فى مختلف المحافظات.

وأكد الحزب، أن المؤتمر يمثل انطلاقة قوية نحو تعزيز الحضور السياسى للحزب فى المشهد الانتخابى، مشددين على التزام الحزب بتقديم مرشحين يمتلكون الكفاءة والخبرة لخدمة المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل مجلس الشيوخ.

يُذكر أن الحزب يدفع بعدد 5 من المرشحين على المقاعد الفردية فى عدد 5 محافظات، فى أول مشاركة لحزب الوعى بعد إعادة انطلاقته الثانية فى ديسمبر الماضى وذلك فى إطار توجهه لدعم الكفاءات الوطنية وتمكين القيادات الحزبية الشابة من المشاركة فى العمل التشريعي.