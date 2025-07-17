بري استقبل سفراء دول الإتحاد الأوروبي: لبنان ماضٍ بإنجاز كل ما يتصل بعملية الإصلاح المالي والقضائي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري سفراء دول الإتحاد الأوروبي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء عدم إلتزام إسرائيل بالقرار الاممي 1701 وقرار وقف إطلاق النار وإنتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان والإتحاد الاوروبي .

واكد سفراء دول الإتحاد لاسيما سفراء الدول المشاركة في عِداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "دعمهم للبنان ولمهمة قوات اليونيفل كذلك إستمرارهم بدعمه في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلقة بها".

بدوره، شكر بري للإتحاد الأوروبي "مساهمته ودعمه للبنان وخاصة في المناطق التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي"، مرحباً بـ"رغبة الإتحاد الاوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه".

وشدد بري على أن "لبنان ماضٍ في إنجاز كل ما يتصل بعملية الإصلاح المالي والإقتصادي والقضائي والإداري"، لافتاً إلى أن "مستقبل العلاقة بين لبنان والإتحاد الاوروبي تستدعي رفع مستوى التعاون وتعزيزه".