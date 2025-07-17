أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حمل الرقم 609/1 تاريخ 1/07/2025، جاء فيه :"يتوجب على الجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف الى عمل البر والإحسان أو الى تنمية اللروح الثقافية والاجتماعية وعلى المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها، التقدم بطلب الترخيص لليانصيب الخاص الخيري والدعائي والتعديل عليها لدى مديرية اليانصيب الوطني قبل الموعد المخدد لاجراء السحب بشهر على الأقل مع كامل المستندات امطلوبة استناداَ الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء."

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال أصدر قرارا يُلزم الجمعيات والشركات بطلب ترخيص مسبق لليانصيب الخيري والدعائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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