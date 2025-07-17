عسيران زار الراعي: مجلس النواب اقر بالأمس إعادة الثقة بالحكومة التي تحاول القيام بما أمكن بظروف صعبة جدا

اشار النائب علي عسيران بعد زيارته البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان الى اننا "عرضنا الأوضاع العامة وتمنيت عليه القيام بجولة ثانية في الجنوب لما لزيارته من اعتبارات كثيرة، كما تطرقنا إلى مواضيع تاريخية".

وعن جلسة طرح الثقة بالحكومة، لفت عسيران الى ان "الراعي لم يكن بحسب رأيه من داع لجلسة طرح الثقة، لأننا لسنا في ظرف يسمح بتأليف حكومة جديدة"، مضيفا "تعلمون ان مجلس النواب اقر بالأمس إعادة الثقة بالحكومة التي تحاول القيام بما أمكن في ظروف صعبة جدا وتراكمات تاريخية صعبة وتحاول ترتيب الأمور بما هو ممكن".

في سياق اخر، استقبل الراعي سفيرة لبنان في روما كارلا الجزّار طالبة "وتوجيهات الراعي قبل انتقالها ومباشرة عملها في روما".