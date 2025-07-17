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"النشرة": الهيئة الروحية والمشايخ في راشيا دعت الى اقفال المحلات التجارية تضامناً لما يحصل بالسويداء

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  • "النشرة": الهيئة الروحية والمشايخ في راشيا دعت الى اقفال المحلات التجارية تضامناً لما يحصل بالسويداء 1/3
  • "النشرة": الهيئة الروحية والمشايخ في راشيا دعت الى اقفال المحلات التجارية تضامناً لما يحصل بالسويداء 2/3
  • "النشرة": الهيئة الروحية والمشايخ في راشيا دعت الى اقفال المحلات التجارية تضامناً لما يحصل بالسويداء 3/3

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الهيئة الروحية والمشايخ في راشيا دعت الى اقفال المحلات التجارية تضامناً واستكاراً لما يحصل في السويداء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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