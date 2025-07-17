بلال عبدالله قدم اقتراح قانون يتعلق بتنظيم عمل موءسساتت الرعاية الصحية المنزلية

قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، اقتراح قانون يتعلق بتنظيم عمل موءسساتت ​الرعاية الصحية المنزلية​. وأشار عبدالله، الى أن "هذا الاقتراح يعتمد المعايير الدولية وهذا الشق موجه للمرضى الذي انتهى علاجهم في المستشفيات وهم بحاجة للرعاية الصحية وموجه للمرضى الذين لم يعد لديهم امكانية لتحسين اوضاعهم المرضية وهم بحاجة إلى متابعة بعد تلقي العلاج".

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