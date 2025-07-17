البابا لاوون عبّر عن حزنه العميق حيال ضربة إسرائيلية أصابت كنيسة في غزة

عبّر البابا لاوون الرابع عشر عن "حزنه العميق" حيال ضربة إسرائيلية أصابت كنيسة في غزة وأسفرت عن مقتل شخصين، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
وجاء في منشور أصدره وزير خارجية الفاتيكان باسم البابا بأن "البابا لاوون الرابع عشر شعر بحزن عميق لدى علمه بخسارة أرواح وإصابات جراء الهجوم العسكري على كنيسة العائلة المقدسة في غزة.. ويجدد دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار".
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