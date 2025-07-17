اشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس الى ان "عندما يتعلق الأمر بالأموال التي تدعم حزب الله، فإن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك صرّح بأن وقف تدفق أموال حزب الله، بما في ذلك عبر مؤسسة القرض الحسن، هو أولوية للولايات المتحدة".
واضافت "نحن نرحّب بالجهود الأخيرة التي بذلها لبنان في هذا الصدد ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة للمزيد من العمل. على الحكومة اللبنانية أن تتخلى عن الادعاء بأن القرض الحسن هو منظمة غير حكومية بموجب القانون اللبناني، بينما هو في الواقع مؤسسة مالية يستخدمها حزب الله لتقويض أنظمة العقوبات الدولية والإضرار بالاقتصاد اللبناني الرسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: وقف تمويل حزب الله عبر "القرض الحسن" أولوية ونرحّب بالجهود التي بذلها لبنان بهذا الصدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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