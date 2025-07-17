أصدر وزير العمل محمد حيدر اليوم مذكرة تقضي ب​تمديد​ العمل بالمذكرة رقم 15/1 تاريخ 22/05/2025 وجاء فيها: استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وكمهلة أخيرة لاستكمال المستندات المطلوبة بموجب المذكرة رقم 15/1. يمدد، لغاية 01/08/2025 ضمنا، العمل بالمذكرة رقم 15/1 الصادرة بتاريخ 22/05/2022، والمتعلقة بطلب ايداع مستندات عائدة لمكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل أصدر مذكرة حول تمديد المهلة التي تتعلق بطلب ايداع مستندات عائدة لمكاتب الاستقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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