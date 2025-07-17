أكاديمية ماسبيرو توقع بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية

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فى أولى خطوات التعاون لأكاديمية ماسبيرو (معهد الإذاعة والتليفزيون) بعد التطوير الكبير الذى شهدته مؤخراً.. وقعت الأكاديمية بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسى المصرى بوزارة الخارجية.

شهد التوقيع الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقام بالتوقيع عن وزارة الخارجية السفير الدكتور ياسر علوى مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسى، وعن أكاديمية ماسبيرو الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مجدى لاشين، وحضر التوقيع الدكتور حازم أبو السعود مدير الأكاديمية والكاتب الصحفى ياسر الزيات.



عقب التوقيع ألقى الكاتب أحمد المسلمانى محاضرة بعنوان (تحولات جديدة فى النظام العالمي) للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين.



وكان السفير ياسر علوى قد اصطحب وفد الهيئة الوطنية للإعلام فى جولة بالمعهد الدبلوماسى، حيث استعرض تاريخ المعهد والظروف التاريخية التى مر بها، وأبرز الدبلوماسيين الذين تعاقبوا على إدارته.



يذكر أن معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية قد تأسس عام 1966 وتأسس معهد التدريب الإعلامى (أكاديمية ماسبيرو) عام 1953.. وتعد المؤسستان من أعرق مؤسسات التدريب الحكومى فى العالم، وكانت أكاديمية ماسبيرو قد شهدت الأسبوع الماضى حفل تخرج الدفعة الأولى لإعلاميين من دولة إريتريا.