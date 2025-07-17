قوى الأمن: توقيف شخص طعن أحد الأشخاص وتوارى عن الأنظار خارج البلاد لمدة 11 شهرًا

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنه "بتاريخ 03-08-2024، حصل إشكال في محلة رأس النبع بين (ن. ش.، مواليد 1982، لبناني) والمدعو (م. د. ك.، مواليد 2003)، نتيجة خلاف مادي، تطوّر إلى تضارب بالأيدي. خلال الإشكال، أقدم الأول على طعن الثاني بسكين في صدره، بعدها قام بنقله الى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، ولاذ بالفرار. نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في حينه، تبيّن أنه فرّ إلى خارج الأراضي اللبنانية، وبحقّه مذكرة توقيف، وقد تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقه".

واشارت الى أن "بعد متابعة دقيقة استمرت 11شهرًا، توافرت معلومات لدى هذه الشعبة حول عودته إلى لبنان. بتاريخ 06-07-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في بلدة شارون – عاليه، حيث نُصب له كمين محكم أسفر عن توقيفه".

واوضحت أن "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه بعد عملية الطعن، فرّ إلى سوريا، ومنها إلى دول عدّة، ثم عاد إلى لبنان خلسة عبر الحدود السورية، قبل نحو 20 يومًا من توقيفه. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".