الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "طقسا صيفيا معتادا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية".
ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم إل غائم جزئيًا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي إلى تشكّل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءًا من ارتفاعات منخفضة".
واوضحت أن "طقس السبت قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل"، مضيفة ان "طقس الأحد غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات".
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