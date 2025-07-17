أبي رميا دعا لعقد جلسة نيابية لبحث خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين وسبل تنفيذها

أشار النائب سيمون ابي رميا الى "ضرورة انعقاد جلسة لمجلس النواب مخصصة للاطلاع على خطة الحكومة ل​إعادة النازحين السوريين​ إلى بلادهم ومعرفة مدى تجاوب السلطات السورية والجهات الدولية والمنظمات المعنية بهذا الملف الذي يطال الكيان والوجود والهوية في اسرع وقت".

ولفت أبي رميا، الى أن "الاخير كان قد تقدّم مع النواب الياس بو صعب وإبراهيم كنعان والان عون باقتراح قانون معجّل مكرّر لوقف تلقي المساعدات المالية في لبنان لصالح النازحين السوريين وخلال الجلسة التشريعية في ٢٤ نيسان الماضي طلبت الحكومة مهلة شهرين لإقرار خطة تفصيلية حول هذا الملف والعودة الى المجلس لإطلاع النواب على هذه الخطة، وانتهت المهلة في ٢٤ حزيران الماضي".

وذكر في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي "أطلب رسمياً الدعوة الى جلسة مخصصة لهذا الملف الذي يطال الكيان والوجود والهوية في اسرع وقت".