سلطات الصين دعت إلى احترام السيادة السورية بعد ضربات إسرائيلية

دعت سلطات الصين إلى "احترام ​سيادة سوريا​" بعدما شنت إسرائيل ضربات على مواقع تابعة للسلطة السورية دعما للدروز. واكد الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان انه "يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها"، مضيفا "في ظل الاضطرابات المتواصلة في الشرق الأوسط يجب تجنب الأفعال التي تسهم في تصعيد الوضع".

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