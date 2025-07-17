"رويترز": ترامب سيزور باكستان في شهر أيلول

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سوف يزور ​باكستان​ في شهر أيلول المقبل".

ويذكر أن في شهر حزيران الماضي، رشحت باكستان الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، "تقديرًا لدوره في تهدئة التوتر بين باكستان و​الهند​".

واعتبر حينها مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان أن دور الوساطة الذي لعبه ترامب منع اندلاع صراع واسع النطاق بين الدولتين النوويتين، كان من الممكن أن يؤثر على ملايين الأشخاص.