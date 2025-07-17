نواف سلام اتصل بوليد جنبلاط: لأهمية تفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية

اجرى رئيس الحكومة ​نواف سلام​ اتصالا بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، وقد شدّدا خلاله على "صيانة وحدة سوريا وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية اضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية بين ابناء الوطن الواحد".

وأثنى سلام، على "الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفعاليات في مختلف المناطق لتفادي اي اشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين".