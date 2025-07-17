إيهاب حمادة: تدخل العدو في سوريا من أجل مصالحه والتمهيد لمشروع الشرق الأوسط الجديد

شيع "​حزب الله​" الشهيد ماجد الحاج حسين، بمراسم تكريمية خاصة، أقيمت على ملعب نادي "التضامن" الرياضي في الهرمل، حمل خلالها النعش على الأكتاف، على وقع موسيقى كشافة "الإمام المهدي" التي عزفت لحن الحزن ونشيد الحزب.

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، الى أننا "نحن على يقين أن تدخل العدو في سوريا ليس من اجل الإنسان سواء كان علويا أو موحدا أو سنيا، إنما من أجل مصالحه، من خلال التمهيد لمشروع الشرق الأوسط الجديد، والمنسجم مع ما سمي بصفقة القرن".

ولفت حمادة، الى أن "الذي يحصل يمهد لتقسيم سوريا، وهو اعتداء على الأمة وعلى كرامتها، وهذا لا يعني اننا نرتضي على كل التجاوزات الإنسانية والاخلاقية والاعتداء على الكرامة الذي تعرض له أبناء السويداء"، منتقدا "المهرولين للتطبيع امام كل الذي يحصل".