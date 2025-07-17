"المرصد السوري": السلطات السورية سحبت قواتها بالكامل من محافظة السويداء

سحبت السلطات السورية قواتها بالكامل من محافظة ​السويداء​ في جنوب ​سوريا​، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومصادر وكالة فرانس برس، تزامنًا مع اعلان الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ تكليف فصائل درزية مسؤولية الأمن وتنديده بالتدخل الاسرائيلي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ "السلطات السورية سحبت قواتها العسكرية من مدينة السويداء وكافة أنحاء المحافظة". ونقل مراسل فرانس برس عن مقاتلين حكوميين على أطراف المحافظة أن القوات الحكومية أنهت انسحابها فجرًا.

وأفاد رئيس تحرير شبكة "السويداء 24" ريان معروف وكالة فرانس برس، بعيد جولة في مدينة السويداء، بأنها "بدت خالية من القوات الحكومية، لكن الوضع كارثي مع وجود جثث في الشوارع"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية بين مسلحين من ابناء المنطقة ومسلحين تابعين للقوات السورية.