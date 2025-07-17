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إجلاء العشرات جراء أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

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إجلاء العشرات جراء أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في كوريا الجنوبية إن شخصا لقي حتفه وجرى إجلاء أكثر من 100 بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد اليوم الخميس.
وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنه منذ أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، غمرت الأمطار بضعة أجزاء من منطقة تشونغتشيونغ الجنوبية، والتي تقع إلى جنوب العاصمة سول، بمنسوب تجاوز 400 مليمتر.
وصدرت تحذيرات من انهيارات أرضية عند أعلى مستوى لعدة مناطق من ضمنها تشونغتشيونغ مع استمرار الأمطار الغزيرة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنه جرى إنقاذ شخصين بعد أن كانوا محاصرين بسبب انهيار أرضي في منطقة تشونغتشيونغ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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