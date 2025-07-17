"هآرتس": عائلات الأسرى ونشطاء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأنّ "عائلات الأسرى الإسرائيليين ونشطاء أغلقوا شارع أيالون في ​تل أبيب​ وطالبوا بإبرام صفقة تبادل"، في وقت يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إصراره على عدم الانسحاب من غزة ومواصلة الحرب ما يشكل عقبة أمام التوصل لوقف إطلاق نار في غزة مع حركة "​حماس​".

في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، قولهم إنّ "نتانياهو ينسف مرة أخرى إرادة الشعب ويجرنا إلى حرب أبدية".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها المكثّف على غزة، في حين تستمر عمليات الفصائل الفلسطينية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.