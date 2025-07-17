إدارة خفر السواحل التايوانية: أبعدنا سفينتين صينيتين دخلتا مياهنا الإقليمية قبالة جزيرة دونغشا

أعلنت إدارة خفر السواحل ال​تايوان​ية، "أننا أبعدنا سفينتين صينيتين دخلتا مياهنا الإقليمية قبالة جزيرة دونغشا ببحر جنوب ​الصين​".

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت بكين عمليات نشر الطائرات القتالية والسفن الحربية حول تايوان؛ حيث تؤكد الصين أن جزيرة تايوان جزء من أراضيها، ولا تستبعد اللجوء إلى القوّة لضمِّها، إن لزم الأمر.

وخلال الشهر الماضي، شاركت 75 طائرة صينية في ثلاث "دوريات تأهب قتالي" قرب الجزيرة، وفقاً لأرقام وزارة الدفاع التايوانية.