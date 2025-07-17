اكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد "اننا ملتزمون تجاه الدروز بالسويداء ومهاجمة قصر الرئاسة بدمشق سلوك متهور لا يخدم أهدافنا".
وفي وقت سابق، اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "وتيرة الضربات في سوريا سترتفع إذا لم تُفهم الرسالة"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين من قوات الجيش السوري.
ولفت إلى أنّ "جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح"، مضيفًا "نقوم منذ 24 ساعة بتنفيذ ضربات متصاعدة ونستهدف مواقع تابعة للنظام في السويداء".
ويأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت السويداء واستهدفت العاصمة السورية دمشق، على خلفية الأحداث في السويداء.
وقال كاتس: "قصفنا هدفا قريبا من القيادة العامة بدمشق والضربات ستستمر بالتصاعد ما لم تستوعب الرسالة".
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