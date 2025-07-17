مقتل 50 شخصا إثر حريق هايبرماركت في الكوت شرق العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مقتل نحو 50 شخصا إثر حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق.

وقال المياحي في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، "فاجعة ومصيبة حلت علينا.. أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وأطفال من أبناءكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

ونشر العديد من المواطنين، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ولقطات فيديو للحريق الذي نشب في "هايبرماركت الكورنيش".

ولم يعلن حتى الآن عن سبب الحريق، ولا العدد الإجمالي للضحايا، بحسب سكاي نيوز.