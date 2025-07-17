ايلي أسود: هل تُمارس تصفية حسابات سياسية في نقابة المحامين؟

سأل النائب الاسبق لقائد القوات اللبنانية ايلي اسود، "هل يمارس في ​نقابة المحامين​ في بيروت صرف نفوذ وتصفية حسابات سياسية ضد محامين معروفين بتركيب ملفات وهمية عليهم بايعاز من مراجع حزبية معينة انتقاما وتشفيا؟ نعم ام لا ؟"، مضيفا "الجواب خلال مؤتمر صحفي مهم قريب".

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