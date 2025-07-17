حكومة ألمانيا رفضت مشروع ميزانية المفوضية الأوروبية

رفضت الحكومة الألمانية، مشروع ميزانية طويلة الأجل اقترحته المفوضية الأوروبية بقيمة تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار)، معتبرة إياه ضخما "بصورة غير مقبولة".
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس في بيان إنّ "زيادة كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي هي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه كل الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتعزيز ميزانياتها الوطنية".
وأضاف "لهذا السبب، لن يكون بإمكاننا قبول اقتراح المفوضية".
وتابع كورنيليوس "نحن كذلك لن ندعم الضريبة الإضافية على الشركات والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية".
ومن بين أساليب التمويل الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأربعاء فرض ضريبة على الشركات الأوروبية الكبرى التي يزيد صافي مبيعاتها السنوية عن 100 مليون يورو.
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