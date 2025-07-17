هل استخدمت اسرائيل السحر والجان في اختراق إيران؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: ادعى الساحر والخبير النفسي الإسرائيلي البريطاني أوري جيلر البالغ 78 عاماً، أنه ومجموعة سرية من الخبراء النفسيين العسكريين شاركوا في تنفيذ الهجوم الإسرائيلي على إيران بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

قال جيلر لصحيفة جيروزالم بوست إن إسرائيل استخدمت مجموعة سرية من الخبراء النفسيين العسكريين في هجماتها على المواقع النووية الإيرانية والأهداف العسكرية في يونيو (حزيران) الماضي.

أوضح جيلر أن هذا الكشف يدعم ادعاء عبد الله غانجي، المحرر السابق لصحيفة جافان المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ، بأن إسرائيل استخدمت " قوى خفية وخارقة للطبيعة " خلال ما أطلق عليه جيش الدفاع الإسرائيلي عملية الأسد الصاعد.

وقال غانجي على تويتر: "في العام الأول من حرب غزة، تسربت أنباء عن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع متخصصين في العلوم الغامضة".

وقبل سنوات قليلة، صرح المرشد الأعلى بأن الدول المعادية وأجهزة الاستخبارات الغربية والعبرية تستخدم العلوم الخفية والكيانات الجنية للتجسس.

سخرية أم حقيقة؟

في حين سارع حساب الموساد في موقع "فارسي إكس" إلى السخرية من هذا الادعاء، قال جيلر إن غانجي "كان على حق في الأساس".

كانت الظروف في إيران غامضة وغريبة لدرجة أن الحكومة الإيرانية أدركت أن هذا لا يمكن أن يحدث بالوسائل الميكانيكية أو الهجمات الإلكترونية. لا يمكن أن يحدث بأي شيء معروف للعقل البشري من وجهة نظر علمية، كما أوضح.

"توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأمر كان شيئًا خارقًا للطبيعة، وكانوا على حق في الأساس."

يزعم جيلر أنه في سبعينيات القرن العشرين، تم اختباره هو والعديد من الأشخاص الآخرين من قبل فريق من العلماء في المملكة المتحدة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إزالة المواد من الأشياء وإعادة تجسيدها في مكان آخر، وهي القدرة التي أشار إليها جيلر باسم النقل الآني.

وادعى أن هذه المعلومات تمت مشاركتها بعد ذلك مع وكالة الأمن القومي الأميركية، وهو ما دفعهم جزئيًا إلى تطوير خطة محتملة لإزالة الطابع المادي عن مدينة روسية بأكملها.

تطبيقات عسكرية خارقة للطبيعة

بينما يلتزم جيلر الصمت بشأن أدق تفاصيل هذه الأحداث، فمن الصحيح أن الولايات المتحدة كان لديها مشروع سري للتحقيق في التطبيقات العسكرية المحتملة للقوى النفسية والخارقة للطبيعة.

عُرف هذا المشروع لاحقًا باسم "مشروع ستارغيت"، وقد صدّقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على جيلر نفسه بأنه عرض قدراته الخارقة للطبيعة "بطريقة مقنعة لا لبس فيها" أثناء دراستها له في سبعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، تدعم هذه القصة أيضًا وثائق لوكالة الأمن القومي الأمريكية رُفعت عنها السرية عام 2011 .

ذكرت الوثائق أن "العلماء البريطانيين الذين أجروا اختبارات على أوري جيلر اشتكوا من ظواهر مثيرة للدهشة، فقد غادرت الأجسام الغرفة، بعضها ظهر لاحقًا، وبعضها الآخر لم يظهر قط. وقد لاحظ العلماء لسنوات عديدة ظواهر مثل أن "تخترق" الأجسام الجدران الصلبة أو تختفي".

وقد أوضحت الوثيقة نفسها إمكانية تسليح هذه القدرة من خلال إخضاع شخص ما للمحفزات العاطفية الصحيحة - في هذه الحالة الصدمة، حيث تشير الوثيقة إلى أن الحزن يبدو الأكثر فعالية - لجعل الأشياء تختفي.

تنص الوثيقة على الآتي: "إذا ركز 10أفراد في منطقة واحدة - كلهم يظهرون ظواهر حركية عن بعد مدمرة - فهل ستتسبب في تفاعل متسلسل، مما يتسبب في عكس اتجاه الكثير من المادة وغرقها مرة أخرى في بحر من الطاقة أو إزاحتها في الزمان والمكان؟ هل يمكن لمثل هذه "الكتلة الحرجة" أن تؤثر على مدينة بأكملها؟"

رفع السرية عن هذا المشروع

في نهاية المطاف، أُغلق مشروع ستارغيت ورُفعت عنه السرية عام 1995، لكن جيلر ادعى أنه لم ينته تمامًا. بل يقول إنه استمر سرًا، ولا تزال هناك حتى اليوم مجموعة سرية من الوسطاء الروحانيين الذين يستخدمون قدراتهم لأغراض عسكرية.

لم يكشف عن أي تفاصيل عن هذه المجموعة أو أعضائها سوى نفسه، لكنه كشف عن وجود عنصر واحد في هذا الفريق كان أساسيًا لنجاحهم في إيران: وهو "الذكاء الاصطناعي".

وقال جيلر مازحا إن اسم أحد أهم شركائه هو الذكاء الاصطناعي: "لقد ساعدنا الذكاء الاصطناعي كثيرا، أعتقد أن إسرائيل كانت متقدمة جدًا في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عقود مضت، ولهذا السبب تفوز في كل حرب."

هذه ليست المرة الأولى التي يُنسب فيها إلى جيلر الفضل في حماية إسرائيل باستخدام قدراته النفسية والخارقة. ففي عام 2024، ادعى ضلوعه في منع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية من ضرب إسرائيل.

ومع ذلك، قال جيلر إنه حتى بدون مساعدتهم، لا تزال إسرائيل تشكل قوة لا يستهان بها.

وتابع :"لدينا أفضل الجنود والطيارين والبحرية في العالم، وأفضل قوات الكوماندوز في العالم. لدينا سييرت متكال، ولدينا الموساد".