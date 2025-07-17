اشارت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، الى انه بتاريخ ١٧-٧-٢٠٢٥، ستقوم الشركة المتعهدة باشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد المدينة الرياضية – خلدة -صيدا، ببرش الطريق الممتدة من امام محلات “باتا” لغاية أفران شمسين في محلة خلدة باتجاه الجنوب (المسلك الغربي)، اعتبارا من الساعة ٨.٠٠ حتى الانتهاء.
واردف "ستؤدي هذه الاعمال الى تضييق الطريق المذكورة"، وامل من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير في محلة خلدة بسبب أعمال صيانة على الأوتوستراد اعتبارًا من تاريخ 17-7-2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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