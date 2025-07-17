شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: نراهن على الكفاءة وتقديم نموذج جيد للمرشح فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يعتز بانتخابات مجلس الشيوخ وهى المشاركة الأولى لنا فيها بتقديم عدد من الكوادر الجديدة والشباب والذين لديهم قدر كبير من الوعى وحسن السمعة.

وأضاف محمود مسلم، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه رغم قلة عدد مرشحى الحزب سواء 22 فى القائمة أو 10 فى الفردى، لكننا نراهن على الكفاءة وتقديم نموذج جيد فى الانتخابات المقبلة، من حيث المرشحين وكفائتهم وقدراتهم المهنية والسياسية والشعبية، وتقديم برامج متميزة للمواطن نستطيع أن نحقق بها طفرة فى المجتمع المصرى.

وأوضح أن الإعلام أصبح جزء مهم فى كل حملة إنتخابية وبالتالى له دور فى إيصال المرشح وأفكاره للناخب وحث الناخب على المشاركة فى هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن أمانة الإعلام تهتم بتقديم الحزب للشارع المصرى بعد الزخم الكبير الذى حدث للحزب، ونحاول أن نجدد هذا الزخم وإلقاء الضوء على المرشحين والحزب، وتقديم دورات تدريبية للمرشحين فى الإعلام.