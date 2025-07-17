قتيلان وجرحى في هجوم على بلدة بشرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، بهجوم استهدف بلدة "دوبروبيليا" في شرق أوكرانيا، حسبما ذكر مسؤولون.

وقال فاديم فيلاشكين، الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك، إن الهجوم وقع في وسط البلدة المزدحم.

وأضاف في منشور على "تيليجرام"، أنه يعتقد أن المزيد من الضحايا مدفونين تحت أنقاض المباني التي تضررت جراء الهجوم.

يذكر أن دوبروبيليا كان يقطنها حوالي 30 ألف شخص، قبل بدء الأزمة الحالية في أوكرانيا، في فبراير من العام 2022.

وتقع البلدة على بعد 15 كيلومتراً فقط من خط المواجهة.