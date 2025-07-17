اجتماع طارئ لمجلس الأمن الخميس بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، بشأن العدوان الإسرائيلي على سوريا، بطلب من الجزائر. وأكد الممثل الدائم لباكستان عاصم افتخار أحمد، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن الاجتماع سيعقد غدا الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك. وفي وقت سابق الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جديدا على سوريا، شمل غارات جوية على أكثر من 160 هدفا في 4 محافظات جنوبية هي: السويداء، ودرعا، ودمشق، وريف دمشق. وأعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 3 أشخاص وإصابة 28 جراء الغارات على وسط العاصمة دمشق.

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