وزير الخارجية الإيراني يندد بالعدوان السافر لإسرائيل على سوريا

دان وزير الخارجية ال​إيران​ي عباس عراقجي الضربات الإسرائيلية في سوريا، داعيا إلى إنهاء "العدوان السافر" للجيش الإسرائيلي. واعتبر عراقجي في تصريح له، إن "النظام الاسرائيلي المتوحش والمنفلت لا يعرف أي حدود على العالم بما في ذلك دول المنطقة أن يتحد لإنهاء عدوان النظام الإسرائيلي السافر"، مشددا على أن بلاده "تدعم سيادة ووحدة اراضي سوريا وستقف دائما إلى جانب الشعب السوري".

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