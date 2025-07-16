"النشرة": تحليق مسيّرة يرجح انها قمر اصطناعي فوق العرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاعين

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "تحلق في هذا الوقت مسيرة يقول البعض انها ​قمر اصطناعي​ فوق منطقة العرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة مرتفعات تلة الرادار المشرفة غلى أعلى نقطة في قصر شبيب المشرف على بلدة شبعا ورخلة والمنحدرات المطلة على السهول والمرتفعات المشرفة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".

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