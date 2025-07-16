وزير الصحة السوري: طيران الإسرائيلي يعيق دخول قافلة طبية أرسلتها وزارة الصحة إلى محافظة السويداء

أشار وزير الصحة السوري مصعب العلي، لوكالة "سانا"، أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يعيق دخول قافلة طبية أرسلتها وزارة الصحة إلى محافظة السويداء كونه يستهدف أي سيارات تتحرك".

وقال العلي لمراسلة "قافلة وزارة الصحة تتألف من 15 سيارة إسعاف مع طواقمها الطبية إضافة إلى 10 أطباء باختصاصات جراحية مختلفة وسيارتين محملتين بالأدوية والمستهلكات الطبية".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السورية، عن "العثور على عشرات الجثث بمشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه".

وكانت قد دانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق و السويداء، وقالت في بيان، حول "استهداف إسرائيل مؤسسات الدولة والاعتداء على سيادة سوريا": "ان الاعتداء الإسرائيلي السافر يأتي في سياق سياسة منهجة لإشعال التوتر وخلق الفوضى" .

وحملت "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته"، مؤكدة ان "سوريا ستحتفظ بكامل حقوقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل".

ودعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، واتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي".