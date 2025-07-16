وزير خارجية أميركا: اتفاق الأطراف في سوريا على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات

اشار وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​ الى إن الأطراف المختلفة التي تقاتل في ​سوريا​ اتفقت على خطوات محددة من شأنها إنهاء الاشتباكات هناك. وأضاف "أشركنا جميع الأطراف المنخرطة في الاشتباكات في سوريا. واتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمرعب الليلة".

وتابع روبيو "سيتطلب ذلك من جميع الأطراف الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها وهذا ما نتوقع منهم أن يفعلوه بالكامل".