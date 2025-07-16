شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بمجلس النواب يلتقى مسؤولا بالأمم المتحدة لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع جوني وايت – مسؤول حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر مجلس النواب المصري.

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتشاور بين لجنة حقوق الإنسان والمفوضية السامية، وتبادل الرؤى بشأن دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأطر الوطنية والتشريعية، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك في الاجتماع السفير الدكتور محمود كارم – القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، السيد هاني إبراهيم – الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب محمد عبد العزيز – وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم – عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا والمحاور ذات الأولوية ، حيث استعراض الجهود الوطنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الآليات الدولية نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المستمر بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان للاستجابة للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لمزيد من تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوافقه التام مع مبادئ باريس، كما ناقش الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة. وكذلك دور اللجنة في المتابعة والرقابة والتشريع، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

ومن ناحية أخري، تناول اللقاء أوجه التعاون الفني والتقني بين المفوضية السامية والجهات الوطنية، لا سيما في مجالات بناء القدرات البرلمانية، والتدريب على آليات التقييم والمتابعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار الحوار البنّاء والتنسيق المشترك، وتقديم الدعم الفني بعيدًا عن التسييس، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، ومتوازن، ومستدام، يتماشى مع الأولويات الوطنية ويعزز من الاستقرار المجتمعي.