شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الرجل أبي .. أحدث برامج التليفزيون المصري علي شاشة الأولي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن انطلاق برنامج (هذا الرجل أبي) علي شاشة التليفزيون المصري قريباً، ويستضيف البرنامج أبناء المفكرين والعلماء والمبدعين والساسة والشخصيات العامة للحديث عن آبائهم .

ويستعرض الضيوف شهادتهم علي حياة آبائهم ومسيرتهم وقصة صعودهم ومواقفهم الموضوعية والذاتية ، في الحياة العامة والخاصة .

يهدف البرنامج الذي يبث أسبوعياً علي شاشة القناة الأولي إلي تكريم الآباء وتعزيز مكانتهم ، والتأكيد علي تقديرهم واحترامهم ، في ظل موجة تستهدف النيل من قيم الأسرة المصرية ، وتضخيم الخلافات العائلية للتقليل من دور الأب في قيادة العائلة وحماية الأبناء ، كما يهدف البرنامج إلي تعزيز رسالة الأب في إفادة محيطه ومجتمعه ومساعدة الآخرين.