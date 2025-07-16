شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الرجل أبي .. أحدث برامج التليفزيون المصري علي شاشة الأولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 16 يوليو 2025 02:04 م
أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن انطلاق برنامج (هذا الرجل أبي) علي شاشة التليفزيون المصري قريباً، ويستضيف البرنامج أبناء المفكرين والعلماء والمبدعين والساسة والشخصيات العامة للحديث عن آبائهم .
ويستعرض الضيوف شهادتهم علي حياة آبائهم ومسيرتهم وقصة صعودهم ومواقفهم الموضوعية والذاتية ، في الحياة العامة والخاصة .
يهدف البرنامج الذي يبث أسبوعياً علي شاشة القناة الأولي إلي تكريم الآباء وتعزيز مكانتهم ، والتأكيد علي تقديرهم واحترامهم ، في ظل موجة تستهدف النيل من قيم الأسرة المصرية ، وتضخيم الخلافات العائلية للتقليل من دور الأب في قيادة العائلة وحماية الأبناء ، كما يهدف البرنامج إلي تعزيز رسالة الأب في إفادة محيطه ومجتمعه ومساعدة الآخرين.
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