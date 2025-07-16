شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: ندفع بشباب مؤهلين لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المشهد الانتخابي لمجلس الشيوخ يكتسب أهمية كبرى كونه يأتي في "توقيت دقيق وحساس" تمر به المنطقة، مشدداً على أن إجراء هذا الاستحقاق الدستوري يبعث رسالة استقرار وقوة للعالم، ويؤكد مضي الدولة المصرية في مسارها الديمقراطي رغم التحديات.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أوضح عبد العزيز أن الاستعدادات للانتخابات تجري على قدم وساق، وأن الساحة السياسية تشهد "قماشة واسعة ومتنوعة" من الأحزاب والرؤى ذات الخلفية الوطنية، مما يمنح المواطن فرصة حقيقية للتعبير عن رأيه واختيار من يمثله.

وحول استراتيجية حزب الإصلاح والنهضة، قال عبد العزيز: "حزبنا ناشط جداً في هذه الانتخابات، ونحن نقدم نموذجاً على الحقيقة لنائب الشيوخ، ندفع بمجموعة من الشباب متوسط أعمارهم في الأربعينات، وهم كوادر مؤهلة علمياً وعملياً، وتم إعدادهم جيداً في المؤسسات الوطنية." وأضاف: "نقدم مرشحين متخصصين في ملفات محددة، مثل التعليم، والمحليات، والحماية الاجتماعية، والتشريعات، ليقدموا إضافة حقيقية تحت قبة البرلمان".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الحزب لديه أجندة تشريعية واضحة، تشمل العمل على ملفات مستقبلية هامة مثل قانون وكالة الفضاء المصرية وتحويلها لمؤسسة خدمية، وقوانين الاتصالات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى ملفات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "حملتنا لها نكهة مختلفة لأنها تخاطب الشباب والطبقة المتوسطة وتعبر عن عصر جديد."