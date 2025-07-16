شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تستعد.. بدء الدعاية لانتخابات الشيوخ الجمعة بعد إعلان القائمة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غدا الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون الانتخابية للمرشحين المستبعدين وعلى المرشحين المقبولين، والتي استمرت على مدار 3 أيام بدأت الاثنين الماضي.

ومن المقرر أن تصدر القائمة النهائية للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو بنظام القوائم، والتي ستتضمن اسم المرشح ورمزه الانتخابي وانتمائه لحزب أو مستقل، وذلك بعد إضافة من صدرت لصالحهم أحكام قضائية، أو حذف من صدرت ضده أحكام قضائية.

1. تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

2. آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.

3. الصمت الانتخابى وتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

4. التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و 2 أغسطس.

5. يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و 5 أغسطس المقبل.

6. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

7. تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس

8. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

9. تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.

10. البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس.

11. تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس.

12. تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و 26 فى الخارج.

13. تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و 28 فى الداخل.

14. تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.