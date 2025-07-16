شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: القائمة الوطنية من أجل مصر تضع مشاكل المواطن على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، عن آخر استعدادات "القائمة الوطنية من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكداً أن القائمة تعمل في حالة انعقاد دائم لوضع استراتيجية انتخابية محورها الأساسي هو المواطن المصري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "إكسترا لايف"، حيث أوضح أن هناك لجانًا متخصصة تعمل بشكل مستمر، مثل اللجنة الإعلامية واللجنة القانونية، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع كافة المرشحين وأمناء الحزب في المحافظات المختلفة لوضع خريطة طريق لتحفيز الناخبين وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وشدد وهدان على أن "المواطن نصب أعيننا"، مشيراً إلى أن الخطاب الانتخابي للقائمة متنوع ويراعي الطبيعة المختلفة لكل محافظة، سواء كانت زراعية، صناعية، أو ساحلية، وأضاف: "طلبنا من مرشحينا تحديد أبرز 5 مشاكل في دوائرهم لوضع رؤية وحلول عملية يمكن عرضها على أجهزة الدولة ومناقشتها تحت قبة البرلمان، بهدف إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المواطنين".

وحول الدعاية الانتخابية، أكد النائب سليمان وهدان التزام القائمة التام بالميثاق الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشدداً على ضرورة تحقيق الشفافية، وقال: "وجهنا بضرورة ترشيد الإنفاق على الدعاية، والتركيز على الالتزام الأدبي والأخلاقي في المنافسة، وتوجيه الجهود نحو خدمة المواطن بدلاً من المبالغة في الدعاية".

واختتم وهدان حديثه بالتأكيد على جاهزية القائمة الوطنية لخوض الاستحقاق الانتخابي برؤية واضحة تهدف لخدمة الوطن والمواطن.