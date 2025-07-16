كولومبيا تستضيف اجتماع طارئ لمجموعة لاهاي بشأن جرائم إسرائيل في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تستضيف العاصمة الكولومبية بوغوتا اجتماع وزاري طارئ لمجموعة لاهاي بشأن الإبادة الجماعية في غزة ، اليوم الثلاثاء وغدا، لمناقشة التدابير القانونية والدبلوماسية الكفيلة بوقف الإبادة الجارية في القطاع، وتعزيز احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية الكولومبية، أن هذا الاجتماع يأتي "ردا على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقانون الدولي، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية".

وتأسست مجموعة لاهاي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وأوامر تلزم إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وترأست المجموعة كل من كولومبيا وجنوب أفريقيا، وانضمت إليها دول مثل بوليفيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجزر بليز.

الإعلان عن الاجتماع الطارئ هذا الأسبوع جاء في مقال كتبه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في صحيفة الغارديان البريطانية، وصف فيه الاجتماع بأنه "دعوة إلى جميع الدول للانتقال من الإدانة إلى العمل".

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع نحو 30 وفدا رسميا من حكومات تمثل مختلف القارات، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية والمجتمع المدني، وشخصيات بارزة، أبرزهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي.

وقد سارعت ألبانيزي للتفاعل مع دعوة الرئيس بيترو عبر تغريدة على منصة (إكس)، معبرة عن فخرها بالسفر إلى كولومبيا دعما لمجموعة لاهاي، وسعيها إلي تحقيق العدالة والسلام استنادا إلى الحقوق والحريات.

المصدر : وكالات